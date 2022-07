Allan Jesus com o influenciador digital Luva de Pedreiro - Reprodução/Instagram

Publicado 26/07/2022 19:33

Rio - A longa novela entre Luva de Pedreiro e Allan Jesus promete render novos capítulos. Nesta terça-feira, ocorreu a primeira audiência do caso, e o LANCE! obteve a informação de que as partes não conseguiram chegar em um acordo.



Na audiência, Allan Jesus manteve o pedido de R$20 milhões. Em contraproposta, os advogados de Luva ofereceram pagar por todos os direitos do empresário e exigiram que Allan desistisse da multa. A proposta não foi aceita, e nenhum acordo acabou sendo feito.



Ainda não existe uma previsão para a próxima audiência do caso. Luva de Pedreiro e Allan Jesus vem travando uma briga judicial desde o rompimento do influenciador com o empresário. A novela gerou muita repercussão nas últimas semanas e segue sendo comentada por internautas nas redes sociais.

Com 18 milhões de seguidores, Luva é um fenômeno das redes sociais e vem proporcionando muito entretenimento para o povo brasileiro nos últimos meses. Com o apoio de milhares de fãs espalhados pelo país, o influenciador espera resolver o imbróglio com Allan Jesus e focar no futuro da carreira.