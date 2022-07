Lionel Messi - AFP

Publicado 27/07/2022 12:35

Espanha - Ativo na atual janela de transferências, o Barcelona também já estaria pensando na próxima temporada. De acordo com o jornal espanhol "Sport", o clube iniciou movimentações para tentar o retorno de Messi, que possui contrato com o Paris Saint-Germain até junho de 2023.

Messi deixou o Barcelona em 2021 de maneira conturbada após o clube não conseguir liberar espaço na folha salarial para registrar seu novo vínculo com a liga espanhola. No entanto, o Barça entende que o ídolo merece uma despedia à altura e está de olho na possibilidade do argentino assinar um pré-contrato a partir de janeiro.

No último domingo, o presidente do clube catalão, Joan Laporta, afirmou ao canal "ESPN" que sente dívida com Messi e que gostaria de tê-lo de volta na equipe.

"Espero e desejo que o capítulo de Messi no Barça não tenha terminado. É nossa responsabilidade garantir que este capítulo, que ainda está aberto e não foi fechado, tenha um momento em que possa ser feito como deveria ter sido feito. Com um final, muito mais esplêndido do que foi", disse.

Em processo de reestruturação, com manobras para levantar dinheiro a curto prazo enquanto se mantém ativo no mercado de transferências e ao mesmo tempo reduz os custos com salários, o Barcelona fez contratações de peso como Robert Lewandowski e Raphinha.