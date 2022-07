Zagallo - Reprodução / Instagram

ZagalloReprodução / Instagram

Publicado 27/07/2022 11:32 | Atualizado 27/07/2022 13:23

Rio - Mário Jorge Lobo Zagallo, de 90 anos, está internado desde terça-feira em um hospital da zona oeste do Rio de Janeiro para tratar uma infecção respiratória. Segundo boletim médico, Zagallo está lúcido e respira de forma espontânea, sem a necessidade de aparelhos.

Zagallo realizou teste para covid-19, com resultado negativo. Por precaução, o tetracampeão mundial está internado em uma unidade semi-intensiva. Ele está sob cuidados da médica Márcia Ladeira.

O ex-jogador e ex-técnico é um dos nomes mais vitoriosos da história da seleção brasileira. Em diferentes momentos, ele defendeu o Brasil por quase cinco décadas. Como jogador, conquistou as Copas do Mundo de 1958 e 1962. Foi o treinador da seleção do Tri, em 1970, e auxiliar de Carlos Alberto Parreira na campanha do Tetra, em 1994. Zagallo ainda dirigiu a seleção na Copa do Mundo da França, em 1998, quando o Brasil foi vice-campeão, e foi coordenador em 2006, no Mundial da Alemanha

Medalhista de bronze como técnico nos Jogos Olímpicos de Atlanta-1996, em 2020 Zagallo também se tornou a primeira personalidade do futebol brasileiro a integrar o Hall da Fama do Comitê Olímpico do Brasil (COB).