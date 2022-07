Gabriel Jesus fez um hat-trick na vitória do Arsenal - Divulgação: Instagram/Gabriel Jesus

Publicado 30/07/2022 13:15

O Arsenal, da Inglaterra, atropelou o Sevilla, da Espanha, por 6 a 0 em partida pela Emirates Cup, neste sábado. O destaque da goleada foi o brasileiro Gabriel Jesus, responsável pela metade do resultado, com três gols marcados. Além dele, Saka fez dois e Nketiah deu números finais ao placar. O jogo marcou o fim da temporada dos Gunners.

No primeiro tempo, o Arsenal mostrou muita intensidade. Aos nove minutos, Saka abriu o placar de pênalti e, em seguida, aos 12, Gabriel Jesus aproveitou o bate-rebate na área para fazer o segundo para a equipe inglesa.

Dois minutos depois de fazer seu primeiro gol, o brasileiro aproveitou um cruzamento na área e completou de carrinho para balançar as redes novamente. Saka também deixou seu segundo gol, para completar quatro do clube inglês. Aos 18, ele se deu conta do erro de saída de bola do Sevilla na área e finalizou.

Na segunda etapa, o Arsenal permaneceu com o controle do jogo. Aos 31 minutos, Gabriel Jesus fez mais um gol depois de uma cobrança de escanteio. No fim da partida, Martinelli foi lançado em profundidade e tocou para Nketiah terminar a goleada.