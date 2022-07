Michel - Divulgação / Palmeiras

Publicado 30/07/2022 15:23

Rio - O zagueiro do Palmeiras, Michel, de 19 anos, está sendo acusado de agredir a própria esposa. Ariatine Vitória Menice, de 23 anos, está grávida de seis meses e teria feito um boletim de ocorrência contra o jogador alviverde. As informações são da colunista Fábia Oliveira, do "Em Off".

De acordo com o portal, a mulher afirma ter sido agredida diversas vezes pelo jovem jogador do Palmeiras na casa em que os dois moravam juntos na Água Branca, em São Paulo. As agressões teriam começado após o zagueiro não aceitar a gravidez da mulher.

Em uma das suas ações criminosas, Michel teria acertado um chute na barriga de Ariatine, que precisou ir às pressas a um hospital, pois poderia perder o bebê. A primeira ocorrência de agressão teria sido feita em maio deste ano, mas os dois fizeram as pazes e a mulher voltou a morar com o jogador.

Na última semana, o zagueiro Renan, de 20 anos, que pertence ao Palmeiras e atua pelo Bragantino, atropelou e matou um motociclista, em Bragança Paulista. O jogador chegou a ser preso, mas foi solto após pagamento de fiança de R$ 242 mil. Renan responde em liberdade provisória. Ele revelou que precisou mudar de cidade por estar sofrendo ameaças.