Messi e Neymar em ação pelo PSGFoto: Jack Guezz/AFP

Publicado 01/08/2022 14:54

Rio - O treinador do Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, exaltou a relação entre Neymar e Messi após o o PSG ter conquistado o título da Supercopa da França, no último domingo, na vitória por 4 a 1 sobre o Nantes. Na ocasião, o técnico francês, de 55 anos, elogiou a parceria entre os dois craques sul-americanos.

"Neymar e Messi se conhecem há algumas temporadas e estão se redescobrindo aqui. Eles têm uma relação técnica real e um desejo de fazer coisas juntos", destacou Christophe Galtier.



Na partida, Neymar participou do lance do primeiro gol do PSG após dar assistência para Messi. Além disso, o craque brasileiro marcou um belíssimo gol de falta e sofreu o pênalti depois de receber um lançamento do argentino. Na cobrança, o atacante da seleção brasileira anotou o seu segundo gol para o clube francês.