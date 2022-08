Luva de Pedreiro - Reprodução da TV Gliobo

Luva de PedreiroReprodução da TV Gliobo

Publicado 01/08/2022 14:46

O Cara da Luva de Pedreiro, Iran Ferreira, anunciou, nesta segunda-feira, o contrato com a Adidas, marca conhecida mundialmente no ramo esportivo e que patrocina Messi e a Copa do Mundo da Fifa. O acordo é o primeiro sob a supervisão dos empresários Falcão e Marcelo "Batata", sócios da "F.12"

O contrato do Luva com a Adidas prevê exclusividade do uso de roupas e acessórios da marca, da mesma forma que é feito com os jogadores de futebol. Com isso, o jovem passa a ter suas redes sociais com ações de marketing da empresa e deve utilizar apenas materiais da Adidas. O acordo é um dos maiores já firmados desde que o influencer bombou na internet.

Até este momento, o maior contrato de Luva foi assinado ainda sob a supervisão do empresário Allan Jesus, com a Pepsi. O influencer também tem acordo com a gigante do e-commerce e streaming Amazon, que tem o direito de transmissão de jogos da Copa do Brasil. Luva é responsável por anunciar as atrações da empresa na TV, nas redes sociais e em propagandas espalhadas pelas cidades do Brasil. O contrato com a Amazon gira em torno de R$ 2 milhões.

Desse montante, a empresa gerida por Falcão tem direito a 40%, com Iran recebendo integralmente os outros 60%. O jovem ainda recebe um salário de R$100 mil e tem todas as suas despesas pagas pela consultoria da lenda do futsal.



Nas redes sociais de um dos empresários, Luva já tinha dado indícios do acordo com a Adidas. Seus pais apareceram utilizando apenas roupas da marca em viagem para a Europa. Além disso, Luva já havia dado sinais com o corte de cabelo representando as três listas da marca. Para o anúncio, o influencer desenhou a logomarca da Adidas no cabelo.