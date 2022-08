Roberto Firmino, do Liverpool - Paul ELLIS / AFP

Roberto Firmino, do LiverpoolPaul ELLIS / AFP

Publicado 01/08/2022 16:34

Rio - O atacante Roberto Firmino, do Liverpool, comentou sobre a sua possível saída do clube na próxima temporada. Em entrevista na zona mista após conquistar o título da Supercopa da Inglaterra sobre o City, no último sábado, o brasileiro afirmou que deseja permanecer no clube inglês. Além disso, o jogador, de 30 anos, afastou os rumores de negociação com a Juventus, da Itália.

"Eu quero ficar, óbvio. Eu amo esse time, eu amo os torcedores da cidade. Eu estou adaptado e eu quero ficar, é claro. E eu estou aqui, eu quero ficar", disse Roberto Firmino.

De acordo com a imprensa italiana, a Juventus estaria interessada na contratação do atacante após ter perdido espaço na última temporada pelo Liverpool. No entanto, o treinador do clube inglês, Jürgen Klopp, comentou em entrevista coletiva, na última semana, que Firmino é o "coração da equipe". O contrato do jogador vai até junho de 2023.