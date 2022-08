Willian será desfalque no duelo entre Corinthians e Flamengo - Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Willian será desfalque no duelo entre Corinthians e FlamengoRodrigo Coca/Agência Corinthians

Publicado 02/08/2022 16:32

Rio - O Corinthians terá um importante desfalque para enfrentar o Flamengo, nesta terça-feira (02), pela Copa Libertadores da América. Trata-se do atacante Willian, que sentiu dores musculares e foi cortado da relação para a partida. A informação é do portal "GE".

Com a ausência de Willian, a tendência é de que Gustavo Mosquito assuma a vaga na equipe titular. Além do camisa dez, o técnico Vítor Pereira também não poderá contar com o meio-campista Renato Augusto, que está em fase de transição após uma lesão no músculo solear. O camisa oito não entra em campo desde o dia 19 de junho, na vitória do Timão sobre o Goiás.

Com isto, o Corinthians deve ir a campo para enfrentar o Flamengo com a seguinte escalação: Cássio, Fagner, Bruno Méndez, Balbuena e Fábio Santos; Du Queiroz, Cantillo e Maycon; Adson, Gustavo Mosquito e Yuri Alberto.

As equipes se enfrentam nesta terça-feira (02), às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, pelo confronto de ida das quartas de final da Copa Libertadores da América. O duelo de volta será no dia nove, no Maracanã.