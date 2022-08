Jorge Jesus - Divulgação / Fenerbahçe

Publicado 12/08/2022 18:00

Rio - Com apenas cinco jogos sob o comando do Fenerbahçe, o técnico Jorge Jesus já recebeu críticas pelo seu trabalho na imprensa turca. O jornalista Murat Özbostan da publicação "Sabah" afirmou que os torcedores do clube dirigido pelo português já perderam a paciência com o ídolo do Flamengo.

"O Fenerbahçe disputou cinco partidas oficiais até o momento, quatro em competições da Europa, e venceu apenas uma. Portanto, esses números nos mostram que o Fenerbahçe não está pronto, e Jesus ainda não está pronto. Se você perguntar se os torcedores têm paciência, a resposta será "não"", disse.

Na última quinta, o Fenerbahçe empatou fora de casa contra o Slovacko por 1 a 1 e garantiu vaga na próxima fase de mata-mata da Liga Europa. No jogo de ida, o clube turco havia vencido o duelo por 3 a 0. No total, o clube turco tem uma vitória, três empates e uma derrota sob o comando de Jorge Jesus.

Uma das principais críticas que o Fenerbahçe vem sofrendo é em relação a defesa. O clube turco contratou para o setor os zagueiros brasileiro Gustavo Henrique, ex-Flamengo, e Luan Peres, ex-Fluminense, a pedido de Jorge Jesus.