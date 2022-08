Coti Potkova é namorada do meia do Vélez, Joel Soñora - Reprodução/ Instagram

Coti Potkova é namorada do meia do Vélez, Joel SoñoraReprodução/ Instagram

Publicado 12/08/2022 16:23

Rio - O Vélez eliminou o Talleres e garantiu a classificação para a semifinal da Libertadores. Agora, enfrentará o Flamengo , que deixou o rival Corinthians pelo caminho. Porém, a protagonista do duelo argentino pelas quartas de final foi a modelo Coti Potkova, namorada do meia do Vélez, Joel Soñora. Isso porque, ela foi ao Estádio Mario Alberto Kempes, mas para torcer contra o seu par, já que é fanática pelo Talleres.

Coti, inclusive, postou duas fotos no stories do seu Instagram, antes do duelo. O primeiro com uma camisa do Talleres, e a segunda dentro do carro a caminho do estádio. Porém, após o apito final, o único que terminou com um sorriso no casal foi o jogador do Vélez , que venceu por 1 a 0 e avançou para as semifinais da Copa Libertadores de 2022. Vale lembrar que Soñora jogou no Talleres entre 2020 e 2021.



Agora, o clube argentino terá uma série difícil contra o Flamengo . A Conmebol confirmou as datas, horários e onde serão transmitidas as semifinais da Copa Libertadores.



Flamengo e Vélez Sarsfield duelam nos dias 31 de agosto, em Buenos Aires, e 7 de setembro, no Rio de Janeiro.