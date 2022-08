Luto - Reprodução

Publicado 12/08/2022 16:05 | Atualizado 12/08/2022 16:32

Rio - O ex-jogador do São Paulo, Maurício Miranda, de 40 anos, morreu na quinta-feira passada (11), na cidade de Floriano, no sul do Piauí. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o ex-atacante estava em casa quando começou a se sentir mal. A causa da morte foi um infarto.

Maurício Miranda Divulgação / São Paulo

Maurício foi revelado na base do São Paulo tendo feito para da mesma geração que Kaká. Ele integrou o elenco que conquistou o Supercampeonato Paulista em 2022. Além do Tricolor, o jogador passou por Paulista, de Jundiaí, pelo River, do Piauí, e pelo Náutico.

O São Paulo prestou condolências pela morte do ex-jogador:

O São Paulo Futebol Clube, com imensa tristeza, informa e lamenta o falecimento de Maurício Silva Miranda de Souza, ocorrido na noite da última quarta-feira, 10 de agosto de 2022, em Floriano, no Piauí. O ex-jogador do Tricolor tinha 40 anos de idade foi vítima de infarto.



Nascido em 9 de abril de 1982, Maurício foi um atacante formado nas categorias de base do São Paulo, fazendo parte da mesma geração de Kaká. Pelo clube do Morumbi, foi campeão do Supercampeonato Paulista de 2002 e disputou apenas uma partida oficial, no dia 3 de outubro de 2001, contra o Santos.



Após a passagem do atleta pelo Tricolor, Maurício jogou também por Paulista de Jundiaí, River do Piauí e Náutico. Fora dos gramados, dedicou-se à administração esportiva, seja como secretário de cultura, esporte e lazer de Floriano, ou como presidente do Corisabbá, tradicional clube da cidade.



O velório do ex-jogador ocorre no Memorial Floriano, na Rua Gabriel Ferreira, próximo ao Hospital Regional Tibério Nunes, em Floriano. O São Paulo Futebol Clube se solidariza com família e amigos neste momento de dor.