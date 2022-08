Abel Braga quando comandou o Flamengo - Alexandre Vidal/C.R. Flamengo

Publicado 12/08/2022 16:46 | Atualizado 12/08/2022 17:04

Rio - Um dos maiores técnicos da história do Fluminense, Abel Braga deixou o comando do Tricolor em abril deste ano, logo após conquistar o Campeonato Carioca, e disse que não treinaria mais nenhum clube. Nesta sexta-feira (12), o ex-treinador foi o convidado do programa "Seleção SporTV", e revelou ter sido chamado para comandar algumas equipes da América do Sul, mas confirmou que vai continuar curtindo a aposentadoria.

"Recebi convite a dois ou três dias, inclusive do filho do Evaristo, para ir para o Emelec (do Equador). Teve uma sondagem também do Peru, mas não tem hipótese mais. Eu fui feliz até o dia em que saí. Agora acabou. Só trabalho fora de campo", disse o ex-treinador.

Recentemente, Abel Braga revelou ter recebido um convite para trabalhar no departamento de futebol do Avaí. No entanto, ele recusou a oferta, pois queria descansar um pouco antes de voltar a trabalhar.