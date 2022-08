Novak Djokovic - AFP

Publicado 12/08/2022 17:07

Rio - Momentos antes do início do sorteio da chave principal do Masters de Cincinnati, nos Estados Unidos, o sérvio Novak Djokovic, 6º no ranking da ATP, desistiu da disputa da competição por não cumprir as exigências das autoridades migratórias locais.

Sem ter se vacinado contra a COVID-19, mas sem apresentar um motivo clínico para tal, Djokovic não conseguiu o visto e estaria, por ora, impossibilitado de participar do torneio, que terá início na próxima segunda-feira (15).

Em seu lugar na chave principal entrou, a princípio, o jovem local Brandon Nakashima, 63º da ATP. No entanto, uma nova medida pode fazer com que o sérvio ocupe novamente um lugar no sorteio.

Nesta quinta-feira as esperanças de Djokovic aumentaram, devido a uma mudança de protocolo estipulado pelo CDC (Centro de Controle de Doenças) americano. O atleta aguarda atualizações para cravar sua decisão a respeito do torneio.