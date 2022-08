Eduardo Vargas - Divulgação / Atlético-MG

Publicado 12/08/2022 17:02 | Atualizado 12/08/2022 21:31

Rio - O Jornal O Dia reproduziu de forma equivocada a publicação do jornal chileno "Diario Atlas" de que o atacante do Atlético-MG, Eduardo Vargas estaria sendo investigado após a expulsão na partida contra o Palmeiras na Libertadores na última quarta. No entanto, o Jornal O Dia apurou que a informação é falsa.

Em contato com o advogado do jogador, o sr. Eduardo Diamante Teixeira de Sousa, o O Dia recebeu a informação de que a publicação do jornal chileno não procede e que Eduardo Vargas não é acusado de qualquer ligação a manipulação de casas de apostas.