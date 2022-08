Glorioso volta a tropeçar em casa e chega aos três jogos sem vitória - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 14/08/2022 00:00

Em duelo pela 21ª rodada do Brasileirão, Botafogo e Atlético-GO ficaram em um empate sem gols. O Glorioso jogou boa parte do segundo tempo com um jogador a menos, por conta da expulsão de Philipe Sampaio, e voltou a tropeçar atuando em casa. Com o resultado, a equipe de Luis Castro chegou ao terceiro jogo sem vencer na Série A.

As duas equipes até criaram boas oportunidades, mas as boas atuações de Gatito Fernández e de Renan, ex-goleiro do Botafogo, que defende o Atlético-GO, garantiram o empate sem gols. Na próxima rodada, o clube carioca vai encarar o Juventude, em Caxias do Sul, no próximo dia 21. Já o Atlético-GO receberá o Cuiabá, no mesmo dia, no Antônio Accioly.

Em alguns contra-ataques, o Alvinegro teve a chance de buscar o gol, mas acabou precipitando o último passe.

O Botafogo seguiu mais perigoso até o fim, mas não conseguiu alterar o placar.