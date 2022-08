Felipe Melo - Marcelo Goncalves

Felipe MeloMarcelo Goncalves

Publicado 13/08/2022 20:49

Rio - Revelado pelo Flamengo, Felipe Melo tem uma relação de beijos e tapas com o Rubro-Negro. Quando atuava no futebol europeu, o volante disse que desejava voltar ao clube da Gávea. Após fechar com o Palmeiras, o veterano se envolveu em provocações aos jogadores rubro-negros e o mesmo aconteceu, agora que Felipe Melo defende o Fluminense. Em entrevista ao portal argentino "DsportsRádio", o jogador deu dicas ao Vélez e afirmou que estará torcendo pelos argentinos no confronto diante do Rubro-Negro.

"Sem a bola, eles se sentem incomodados. Têm que correr o dobro. Fluminense e Vélez são clubes irmãos. Tomara que consigam levar a melhor sobre o Flamengo e se classificar para a final", disse Felipe Melo.

O volante, de 39 anos, esteve no elenco do Palmeiras nos últimos dois títulos da Libertadores. No ano passado, inclusive, Felipe Melo entrou em campo na final contra o Flamengo. Os dois clubes brasileiros estão nas semifinais e podem se encarar novamente em uma nova decisão.