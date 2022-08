Bárbara Lemos ao lado de Fagner - Reprodução / Instagram

Bárbara Lemos ao lado de FagnerReprodução / Instagram

Publicado 13/08/2022 22:44

Rio - A esposa do lateral-direito Fagner utilizou as redes sociais de um dos filhos do casal para relatar que o adolescente, de 12 anos, recebeu ofensas e ameaças após a derrota do Corinthians para o Palmeiras, no Brasileirão. O jogador esteve envolvido no gol da vitória do Alviverde no clássico deste sábado.

"E mais uma vez, eu, como mãe do Henrique, venho aqui pedir educadamente que parem de mandar mensagem para o Henrique xingando, mandando recado sobre o jogo de hoje. Um absurdo as mensagens que recebemos. Paz e mais amor por favor", publicou Bárbara Lemos.

Depois, foi a vez do próprio Henrique utilizar seu perfil no Instagram para relatar as ameaças: "Muito triste mesmo eu receber ameaças novamente e receber xingamentos sendo que nem joguei. Erros acontecem e só erra quem tenta. E outra: é triste abrir direct para falar com os amigos e várias ameaças e xingamentos. Enfim, reflitam", escreveu o adolescente.

As ameaças de torcedores do Corinthians aos jogadores têm sido frequentes em 2022. O goleiro Cássio já foi um dos alvos e o meia-atacante Willian citou a insegurança como um dos motivos que o fez deixar o Timão na última semana e voltar ao futebol inglês.