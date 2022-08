Neymar ao lado de Jair Bolsonaro - Reprodução / Instagram

Publicado 13/08/2022 21:49

Rio - O atacante Neymar, do PSG e da seleção brasileira, resolveu presentear o presidente Jair Bolsonaro. Utilizando as suas redes sociais, o político agradeceu o camisa 10, após o craque enviar uma bola autografada para o político. Além disso, Bolsonaro aconselhou o craque.

- Valeu pelo presente, @neymarjr ! Parabéns pelo jogão de hoje! Com a graça de Deus, este será o seu ano. Estamos todos na torcida! pic.twitter.com/gkENKXKwDK — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 13, 2022

"Valeu pelo presente, Neymar! Parabéns pelo jogão de hoje! Com a graça de Deus, este será o seu ano. Estamos todos na torcida! Conselho de quem também apanha bastante: siga firme na sua missão e que se exploda os que querem o teu mal! Que eles virem combustível para que você e seus companheiros cresçam ainda mais! Vocês têm a total confiança do povo brasileiro e é isso que importa. Um forte abraço!", disse o presidente da República.

Com boa atuação e dois gols, Neymar foi um dos destaques da goleada do PSG sobre o Montpellier, neste sábado, sendo bastante aplaudido ao ser substituído no final da partida. OPSG lidera o campeonato com seis pontos, após duas vitórias. O ataque já fez dez gols.