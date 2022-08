Romário, ex-jogador de futebol - Reprodução/Instagram

Publicado 12/08/2022 18:24

Rio - Um dos maiores centroavantes da história do futebol brasileiro, Romário foi o convidado do quadro "De Carona com Smigol", na FlaTV, e comentou sobre quem são, na sua opinião, os maiores fazedores de gols do Campeonato Brasileiro. Direto, o "Baixinho" destacou a dupla de ataque do Flamengo, Gabigol e Pedro, além de adicionar Hulk, do Atlético-MG, e aproveitar para citar, também, Everton Cebolinha.

"Os atacantes do Flamengo fazem bem (a função), Gabigol e o Pedro são fazedores de gols. Juntando com o Hulk, são os três maiores fazedores de gols que tem no Brasil. O Flamengo está muito bem servido de atacantes. Agora, chegou o Cebolinha. Vai dar bom”, disse o ex-jogador.

Romário ainda destacou que, se ainda estivesse em atividade, iria fazer muito mais gols do que os atuais atacantes do Campeonato Brasileiro.

"Com todo respeito aos caras que jogam hoje, eu iria fazer muito mais gols. Fui artilheiro do Campeonato Brasileiro com 40 anos (…) Em relação a talento, hoje o futebol carece disso. Na minha geração, a parte técnica era muito superior. A parte física se sobressai (hoje), e quem tem um pouco de técnica faz a diferença", finalizou Romário.