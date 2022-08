Raphinha em treino pelo Barcelona - Foto: Sara Gordon/FC Barcelona

Publicado 12/08/2022 19:50 | Atualizado 12/08/2022 19:52

Rio - Em coletiva de imprensa, Xavi, técnico do Barcelona, comparou Raphinha com Neymar e Rivaldo. O atacante da Seleção Brasileira, recém-contratado pelo clube catalão, se destacou na pré-temporada e preocupava para a estreia na temporada espanhola.

"É diferente de qualquer brasileiro com quem joguei. É um perfil de ponta puro. Nesse sentido, (ele) se parece com Neymar, mas também tem a finalização, como Rivaldo. Tem qualidade para fazer a diferença. Ele é um jogador que tem que fazer a diferença e acredito que tem muita capacidade", disse o técnico do Barça.

Na pré-temporada, Raphinha se destacou com a camisa do Barcelona. Em cinco amistoso disputados, o meia-atacante da Seleção Brasileira marcou dois gols e deu quatro assistências.

Raphinha, assim como Lewandowski, Kessié e Christensen, foi inscrito e poderá atuar neste sábado (13), às 16h, contra o Rayo Vallecano, pela estreia em La Liga.