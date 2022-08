Mbappé - AFP

Publicado 14/08/2022 14:25

Rio - Em alta e de contrato renovado com o PSG, o atacante Kylian Mbappé fez sua estreia na temporada contra o Montpellier. Apesar de ter marcado, o francês recebeu críticas da imprensa local. O jornal "Foot1" viu "falta de alegria" em sua postura em campo e também "soberba" do jovem dentro de campo. Segundo a publicação, Neymar e Messi têm total influência na insatisfação do craque.

"Kylian Mbappé se recusa a sorrir, qual é o problema?", escreveu o jornal francês. Segundo a publicação, Mbappé pouco interagiu com os companheiros de equipe e sequer comemorou os gols da goleada por 5 a 2. Além disso, a publicação viu soberba no atacante após marcar.



"Após o intervalo, e em um gesto soberbo, Kylian Mbappé fez seu gol, mas o atacante do Paris Saint-Germain não comemorou, sempre exibindo uma cara impassível", destacou o veículo.