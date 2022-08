Mari Traiber é casada com jogador Leandrinho - Reprodução

Publicado 18/08/2022 15:14

Rio - O atacante Leandrinho, de 27 anos, é um dos destaques do Campeonato Coreano, no entanto, não é apenas ele que vem fazendo sucesso na Ásia. A sua esposa, a modelo Mari Traiber também vem arrancando aplausos pela sua beleza. Nas redes sociais, ela já tem mais de 50 mil seguidores no Instagram.

Revelado nas categorias de base do Internacional, Leandrinho pouco jogou no clube gaúcho. Ele chegou a ter passagens pelo Vila Nova, de Goiás, e pelo Glória, do Rio Grande do Sul, porém, passou a maior parte da carreira fora do Brasil.

Antes de chegar ao futebol sul-coreano, Leandrinho defendeu o Arouca, de Portugal, o Maccabi Netanya, de Israel, o FC Dila, da Georgia, o Sheriff, da Moldávia, até ser contratado pelo Seoul E-Land, da Coreia do Sul.