CBF define árbitros dos jogos de volta das quartas de final da Copa do BrasilLucas Figueiredo/CBF

Publicado 19/08/2022 11:39

A CBF sorteou na manhã desta sexta-feira, os mandos dos confrontos da semifinal da Copa do Brasil. O Fluminense, que vai enfrentar o Corinthians, faz o primeiro jogo no Maracanã e decide a vaga na Neo Química Arena. Já o Flamengo, que encara o São Paulo, fará o caminho inverso. A primeira partida será disputada no Morumbi e define no Rio de Janeiro.

Os jogos de ida acontecerão na próxima quarta-feira (24), enquanto as partidas de volta serão disputadas somente no dia 14 de setembro. O sorteio ocorreu de forma casada, já que envolveu clubes da mesma cidade. Por esse motivo, não poderiam jogar em casa no mesmo dia.

Além de uma vaga na decisão, os vencedores dos confrontos já garantem R$ 25 milhões. O campeão fatura R$ 60 milhões. O Fluminense está em busca do segundo título da Copa do Brasil. O primeiro foi conquistado em 2007. Já o Flamengo tenta levantar o quarto troféu. O Rubro-Negro foi campeão em 1990, 2006 e 2013.