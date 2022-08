Emerson Ferreti defendeu grandes equipes do Brasil, como Bahia, Grêmio e Flamengo - Reprodução/Instagram

Publicado 19/08/2022 19:57

O ex-goleiro Emerson Ferreti revelou ser homossexual nesta sexta-feira, durante o podcast 'Nos Armários dos Vestiários', do 'GE'. Após a repercussão do assunto, alguns clubes em que o atleta atuou, como Bahia e Grêmio, se manifestaram em apoio nas redes sociais.

"Máximo respeito, Emerson. O recordista de jogos seguidos pelo clube está no Hall de Ídolos do Museu do Bahia, é bicampeão do Nordeste, melhor goleiro do Brasil em 2001 e agora se torna mais uma importante voz na luta contra o preconceito. O futebol, como a vida, tem lugar para todos", escreveu o perfil oficial do Bahia.

"Um grande profissional dentro e fora de campo! Começou aqui, foi Campeão Gaúcho (89/90) e da Copa do Brasil (94), e também fez história em outros clubes pelo Brasil. Agora, novamente merece aplausos e nosso apoio pela luta justa contra o preconceito. Pelo direito de amar e viver!", comentou a conta oficial do Grêmio.

Aos 50 anos, Emerson Ferreti fez algumas revelações durante o podcast e disse que dirigentes chegavam a cancelar negociações ao saber sobre a sexualidade do ex-goleiro. O ex-atleta também defendeu outros clubes no Brasil, como Flamengo, Vitória, Juventude, Ituano, América de Natal, Bragantino e América-RJ.