Aubameyang, atacante do BarcelonaDivulgação: Instagram/Aubameyang

Publicado 19/08/2022 18:24

O Chelsea fez uma proposta ao Barcelona pelo atacante Pierre-Emerick Aubameyang, que inclui, além de 15 milhões de libras (R$91,7 milhões) pelo jogador, o lateral-esquerdo Marcos Alonso, antigo alvo dos culés. A informação é do portal "The Athletic".

Os Blues ainda estão no aguardo de uma resposta oficial do Barça. Aubameyang chegou ao Camp Nou em janeiro deste ano vindo do Arsenal, assinando um contrato válido até junho de 2025. Além disso, o gabonês faz parte dos planos do técnico Xavi.

Contudo, Marcos Alonso já era um dos alvos do Barcelona em janelas anteriores. Mas a necessidade de reduzir sua folha salarial pode fazer a equipe catalã reconsiderar e optar por vender Aubameyang ao Chelsea sem trazer o defensor espanhol, mas por um valor maior.



Pelo Barcelona, o atacante de 33 anos soma 24 partidas pelo clube, 13 gols marcados e uma assistência. Pelo Chelsea, Marcos Alonso acumula 212 jogos e seis títulos ao longo de sua passagem pelo Stamford Bridge.