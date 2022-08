Faixas com mensagens violentas contra os jogadores do Lanús, da Argentina - Reprodução de Internet

Publicado 19/08/2022 18:00

Dias depois de jogadores do Aldosivi terem os carros incendiados por torcedores após derrota no Campeonato Argentino, foi a vez de organizadas do Lanús ameaçarem o time de fazer o mesmo. Eles estenderam faixas na rua a caminho do estádio Néstor Díaz Pérez nesta sexta-feira (19).



Os torcedores estenderam duas faixas. Uma dizia: "Ganhem ou caminhem", com desenhos de fogo e um carro, além do escudo do Lanús. A outra tinha a mensagem: "Jogadores, o Lanús continuará enorme". Havia outros recados em ruas próximas, com pedidos de saída de jogadores.

O Lanús atualmente está na lanterna do Campeonato Argentino com apenas uma vitória em 14 rodadas. O clube não vence há 10 jogos.



Na semana passada, após o incêndio criminoso nos carros de jogadores do Aldosivi, os jogos passaram a ter protestos contra a violência durante o minuto de silêncio antes de a bola rolar, com os atletas se ajoelhando.