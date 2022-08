Neymar e Mbappé - AFP

Neymar e MbappéAFP

Publicado 19/08/2022 16:30

Rio - O técnico do PSG, Christophe Galtier, negou que o clima tenha pesado entre Neymar e Mbappé após a partida contra o Montpellier. O treinador admitiu que houve uma reunião entre as partes por conta da polêmica envolvendo o batedor de pênaltis no clube de Paris. Porém, segundo ele, o clima é tranquilo.

"Não há desconforto. Nós nos reunimos no dia seguinte para resolver tudo isso, para um dizer ao outro o que tínhamos para dizer, entre nós", afirmou o comandante.

De acordo com Galtier qualquer tipo de divergência foi resolvida no dia seguinte e que Mbappé e Neymar estão focados em dar o melhor para o PSG.

"Tivemos uma semana muito agradável de trabalho, nos preparamos bem para o jogo contra o Lille, aproveitamos os treinos. Isso desapareceu muito rapidamente, no dia seguinteas que o clima no PSG é tranquilo", disse.