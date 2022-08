Mbappé, atacante do PSG - AFP

Publicado 19/08/2022 15:16

O clima realmente não é dos melhores no elenco do Paris Saint-Germain. Após os episódios subsequentes ao jogo do último sábado, que contou com um desentendimento entre Neymar e Mbappé, novas notícias surgem sobre o ambiente conturbado, especialmente em relação ao atacante francês.

De acordo com o portal "UOL", a renovação de contrato de Mbappé, que fez o jogador ter o maior salário do mundo, além de poderes e voz ativa em decisões do PSG, gera desconforto. Alguns atletas, inclusive, dizem que o camisa 7 é "mimado" e "insuportável".

Mbappé teve influência nas demissões de Maurício Pochettino e Leonardo, antigos treinador e diretor, respectivamente, e também foi ouvido na chegada dos substitutos. Christophe Galtier foi o técnico escolhido e Luís Campos o novo dirigente contratado.



Ainda conforme a publicação, Mbappé pediu também que o PSG se desfizesse de alguns jogadores latinos do clube, querendo trazer uma identidade francesa ainda maior no clube. Di María não teve o contrato renovado, e Icardi, Paredes, Ander Herrera e Keylor Navas podem deixar o Parque dos Príncipes até o final da janela.



Prova da preferência de Mbappé por jogadores que são da mesma nacionalidade que a sua está nos reforços do Paris Saint-Germain até aqui. O clube anunciou, neste mercado, as chegadas de Hugo Ekitiké e Nordi Mukiele, que são franceses.



A mudança de postura de Mbappé passa também por Fayza Lamari, mãe e empresária do camisa 7. Desde que o jogador chegou ao time da capital, ela cobra que seu filho tenha maior liderança dentro do vestiário, algo que tem ocorrido agora.

Brincadeiras feitas com o atacante também nunca foram bem aceitas, como quando Thiago Silva deu uma máscara da Tartaruga Ninja para o atleta por conta de seu apelido e sua semelhança com os personagens. No sábado, na vitória sobre o Montpellier, Mbappé se irritou com alguns companheiros que celebraram um de seus gols mexendo em sua cabeça.