Gabriel Jesus comemorando seu segundo gol contra o LeicesterADRIAN DENNIS / AFP

Publicado 19/08/2022 14:28

Empolgado com o bom começo de Gabriel Jesus no Arsenal, Mike Arteta elogiou o desempenho do jogador. O técnico do clube londrino já havia trabalhado com o brasileiro quando foi auxiliar de Pep Guardiola no Manchester City e destacou a evolução que o atacante adquiriu nos últimos anos.

"A maior diferença, desde quando trabalhei com ele, é sua maturidade. Obviamente, alguns anos passaram, algumas experiências, inclusive o inglês dele melhorou muito. Ele tem um papel diferente aqui, você pode sentir isso imediatamente. E fico feliz que ele esteja gostando, se divertindo, e tendo um desempenho muito bom para a equipe", declarou Arteta.

Gabriel Jesus chegou como principal reforço da temporada do Arsenal e, desde a pré-temporada, fez boas atuações. A vitória dos Gunners por 4 a 2 sobre o Leicester na última rodada do Campeonato Inglês foi marcada por dois gols do brasileiro. O treinador acredita que esse bom começo de campanha se dá pela vontade que o camisa 9 tem de vencer.

"Para mim, o que faz a diferença com ele é sua atitude, sua vontade e seu desejo de vencer. Cada sessão de treino, cada bola do jogo. E é isso que faz ele o jogador que ele é", concluiu.