Casemiro pode estar de saída do Real MadridReprodução: Instagram/Casemiro

Publicado 19/08/2022 12:24

Casa nova! O Real Madrid aceitou nesta sexta-feira a proposta do Manchester United por Casemiro, segundo o jornalista Fabrizio Romano. O meia é aguardado para realizar exames médicos e assinar com o clube um contrato até junho de 2027.

Nesta manhã, o treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, já havia falado sobre a decisão de Casemiro em deixar o clube merengue. Ele revelou que conversou com o jogador, que quer um novo desafio.



Ainda segundo o jornalista, a oferta do Manchester United é no valor de 60 milhões de euros (cerca de R$ 312 milhões) e mais 10 milhões de euros (R$ 52 milhões) em bônus adicionais.



Aos 30 anos, Casemiro é titular absoluto do Real Madrid. Porém, o Manchester United fez uma boa proposta para o jogador, oferecendo cinco anos de contrato e o dobro de salário. O brasileiro está disposto a ter um novo desafio na carreira, agora na Premier League.



Casemiro chegou ao Real Madrid em 2013, tendo passagem pelo Porto entre 2014 e 2015. O meia brasileiro fez história pelo clube e conquistou cinco Champions League.