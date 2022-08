Cristiano Ronaldo, atacante do Manchester United - AFP

Publicado 19/08/2022 12:33

O craque português Cristiano Ronaldo está sendo esnobado na Europa. O clube da vez foi o Borussia Dortmund, da Alemanha, que negou qualquer contato ou negociação para contratar o atacante do Manchester United.

O nome do jogador passou a ser especulado em diversos clubes europeus após Cristiano Ronaldo expressar a sua vontade de disputar a Liga dos Campeões, competição que o United não conseguiu se classificar.

Como o Borussia Dortmund busca um atacante para o lugar de Haller, que foi diagnosticado com um tumor no testículos, o português ganhou força como possível substituto, mas isso foi negado pelo CEO do clube alemão, Hans-Joachim Watzke.

"Adoro o jogador e a ideia de o ver jogar no Signal Udina Park até é encantadora, mas não houve qualquer contato entre as partes. Portanto, daqui para a frente, podem deixar de falar nesse assunto", afirmou o dirigente.

O clima de Cristiano Ronaldo no Manchester United não é o dos melhores. O atacante não integrou a delegação que excursionou por Austrália e Tailândia com o objetivo de forçar a sua saída. O atacante teve o seu nome ligado ao Chelsea e Atlético de Madrid, mas as negociações não avançaram.