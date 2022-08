Fábio Sormani - Reprodução/ESPN

Publicado 19/08/2022 16:26

Rio - A CBF realizou, nesta sexta-feira (19), o sorteio dos mandos de campo dos jogos das semifinais da Copa do Brasil. O Flamengo decidirá o duelo com o São Paulo no Maracanã, e o Corinthians fará o segundo jogo contra o Fluminense na Neo Química Arena. Após o sorteio, o jornalista Fábio Sormani destacou que, em sua opinião, uma final envolvendo os dois times paulistas seria mais interessante do que um clássico Fla-Flu.

"Uma final São Paulo x Corinthians ela é muito maior que Flamengo x Fluminense. Acho que você tem que levar tudo em consideração. História, torcida…em termos de bola, para quem gosta de futebol a final é Flamengo x Fluminense. Corinthians x São Paulo fariam uma final melancólica", disse, antes de completar:

"O Fluminense é um time que não tem torcida, gente. Ficou no tempo. É Fluminense, Botafogo, Santos, Atlético-MG…tudo ali no mesmo patamar. Agora, lá em cima você tem Flamengo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Acabou, o resto é tudo mais ou menos igual", finalizou o jornalista.

Os confrontos de ida estão marcados para a próxima quarta-feira (24). Já as partidas de volta, serão disputadas no dia 14 de setembro. Com a classificação para as semifinais, os quatro times participantes garantiram o prêmio de R$ 8 milhões. Quem passar para a grande final terá garantido, ao menos, o prêmio de R$ 25 milhões. O campeão da Copa do Brasil leva a bolada de R$ 60 milhões.