Brasil x Estados Unidos no vôlei masculino - AFP

Brasil x Estados Unidos no vôlei masculinoAFP

Publicado 19/08/2022 16:22

A Seleção Brasileira masculina de vôlei será a primeira equipe a utilizar as dependências do Time Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. Já visando o Mundial, os comandados de Renan Dal Zotto estarão em Saint-Ouen-sur-Seine entre os dias 21 e 24 de agosto, e irão testar as acomodações da delegação brasileira.

O grupo chegará no domingo, logo após disputar dois amistosos com a França, atual campeã olímpica na modalidade. As atividades serão realizadas em período duplo e serão abertas à imprensa presente no local.

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) fechou Saint-Ouen em julho e desembolsou cerca de R$ 1,2 milhão. A base da delegação está a 1,5km da Vila Olímpica e acomodará serviços médicos, preparação mental e alimentação. Para Rogério Sampaio, diretor geral da entidade, a presença da Seleção Brasileira masculina será um teste importante.

"A seleção de vôlei terá a primeira amostra do esforço do COB para que os atletas brasileiros tenham à disposição os melhores serviços durante os Jogos de Paris. Ações como esta vão auxiliar as confederações com uma estrutura de excelência durante o ciclo, mas visam principalmente afinar todas as operações para 2024", disse.

Depois do período de preparação, o elenco brasileiro segue para a Eslovênia, onde enfrentará Cuba na estreia do Mundial de Vôlei. A primeira fase ainda conta com as seleções de Japão e Catar.