Casemiro é o novo reforço do Manchester United - AFP

Publicado 19/08/2022 16:46

Rio - Após nove anos defendendo o Real Madrid, o volante Casemiro está de casa nova. O Manchester United anunciou, nesta sexta-feira (19), a contratação do jogador de 30 anos. Com isto, o brasileiro irá se reencontrar com Cristiano Ronaldo e Raphael Varane, outros dois ex-jogadores do clube Merengue, que se transferiram aos Red Devils.

"O Manchester United tem o prazer de anunciar que o clube chegou a um acordo com o Real Madrid para a transferência de Casemiro. A transferência está sujeita ao acordo de termos pessoais, requisitos de visto do Reino Unido e um médico. Estamos todos ansiosos para receber Casemiro em Old Trafford", disse o clube inglês, em nota oficial.

Para contratar o jogador, o Manchester United precisou desembolsar a quantia de 60 milhões de euros (cerca de R$ 314 milhões, na cotação atual). Além disso, o contrato prevê o pagamento de mais 10 milhões de euros (R$ 52 milhões), caso algumas metas sejam cumpridas. Casemiro assinou com os Red Devils por quatro temporadas, e receberá um dos maiores salários do clube inglês.

O Real Madrid confirmou que fará uma cerimônia de despedida do volante brasileiro, com a presença do presidente Florentino Pérez. O evento acontecerá na próxima segunda-feira (22), às 06h30 (horário de Brasília), no CT do clube.

Na nota oficial, o Real Madrid destacou os títulos conquistados pelo brasileiro, e garantiu que ele "representará sempre os valores do clube".

"Desde que chegou em janeiro de 2013 para jogar pelo Castilla, aos 20 anos, Casemiro tem sido um dos jogadores mais transcendentais em um dos períodos mais importantes e bem-sucedidos de nossa história. Durante este tempo em que defendeu a camisa e o escudo do Real Madrid, conquistou 18 títulos: 5 Taças da Europa, 3 Mundiais de Clubes, 3 Supertaças da Europa, 3 Ligas, 1 Taça do Rei e 3 Supertaças de Espanha. Individualmente, foi eleito o Melhor Jogador na final da Supertaça Europeia conquistada há poucos dias em Helsínquia e foi nomeado para a Bola de Ouro 2022. Além deste brilhante registo, Casemiro representará sempre os valores do nosso clube. Um jogador exemplar que deu tudo pelo Real Madrid", disse o clube, em nota oficial.

Cria da base do São Paulo, Casemiro chega para o quarto clube de sua carreira. Em 2014, o jogador já pertencia ao Real Madrid, mas foi emprestado para o Porto, de Portugal, onde ficou por um ano. Na sua última temporada pelo clube Merengue, o brasileiro disputou 48 partidas, marcou um gol e deu quatro assistências para seus companheiros.