Antony está disposto a deixar o Ajax para jogar no UnitedLucas Figueiredo/CBF

Publicado 19/08/2022 16:35

Depois de fechar a contratação relâmpago de Casemiro, o Manchester United pode acertar com mais um brasileiro ainda nesta janela de transferências. O alvo da vez é o atacante Antony, que atua pelo Ajax, da Holanda. De acordo com o portal "TNT Sports", o interesse é mútuo, já que o jogador estaria disposto a deixar o clube holandês para jogar a Premier League e evoluir como profissional na equipe de Erik ten Hag.

No entanto, o Ajax, que já recusou uma proposta de 80 milhões de euros (cerca de R$ 416 milhões) do United por Antony, não planeja a saída do brasileiro nesta janela de transferências. Mesmo assim, as conversas seguem e o jogador já deixou claro seu desejo, e conta com a persistência dos Red Devils, já que o clube holandês não fixou preço da venda ou colocou multa rescisória no contrato.

Em busca de um acordo, o United fará uma nova proposta ao Ajax. Segundo o jornalista francês Santi Aouna, do "Sports Illustred" e "FootMercado", o clube inglês está disposto a pagar 100 milhões de euros (R$ 520 milhões), que seria a oferta anterior com bônus de 20 milhões de euros (R$ 104 milhões).

Ainda de acordo com a informação, a alta proposta já estaria, inclusive, fazendo o Ajax se movimentar no mercado de transferências para buscar uma peça emergencial de reposição. Hakim Ziyech, do Chelsea, e Justin Kluviert, do Nice, teriam recebido contatos da diretoria do clube holandês nas últimas horas.