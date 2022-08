Palmeiras provocará o Flamengo em mosaico 3D - Reprodução

Publicado 19/08/2022 17:18

Rio - A torcida do Palmeiras promete fazer uma grande festa para o duelo com o Flamengo. A "Mancha Verde", principal organizada do clube, está organizando um mosaico 3D, mostrando as três taças da Libertadores conquistadas pelo Alviverde, incluindo a última, em 2021, contra o próprio Rubro-Negro.

Além dos trofeús, o mosaico ainda provoca o Flamengo, mostrando o sopro, que é uma provocação comum dos adversários do clube da Gávea. Isso surgiu pois, na final da Libertadores do ano passado, alguns rubro-negros alegaram que os fortes ventos em Montevidéu acabaram atrapalhando a festa dos torcedores durante a decisão da competição.

Vale destacar que a partida terá casa cheia. Tanto os palmeirenses quanto os flamenguistas já esgotaram toda a carga de ingressos disponibilizada. A expectativa é de que mais de 40 mil torcedores estejam presentes para assistir ao duelo.

As duas equipes se enfrentarão neste domingo (21), às 16h, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.