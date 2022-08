Tite fará última convocação antes de definir lista para a Copa do Mundo - Lucas Figueiredo/CBF

Tite voltou a falar sobre a concorrência no ataque da Seleção para a Copa do Mundo. Com muitas opções para escolher apenas seis ou sete que ficarão na lista final, ele precisa deixar fora alguns nomes. São os casos de Gabigol e Hulk, que muitos torcedores achavam que deveriam ser convocados, mas não ganharam chances. E o treinador comparou as características dos ídolos de Flamengo e Atlético-MG com os outros jogadores que vem sendo chamados e explicou porque não os chamou.

"Os movimentos que o Hulk faz são muito parecidos aos que o Gabriel Barbosa (Gabigol) fazia antes, como 9. Não é jogador de área, é de movimentação. E que se adapta como segundo atacante. É jogador de movimento. Hoje o Gabriel faz esse jogo de movimentação com o Pedro lá na frente. O Firmino faz movimento parecido, Matheus Cunha também. São jogadores para essa função. Sempre analisamos o contexto. São as concorrências. Nós temos Hulk, Gabriel Barbosa, Roberto Firmino, Gabriel Jesus, Richarlison, Pedro, Matheus Cunha. São sete atletas que tu tens para duas ou três funções. As vezes não é não querer. São característica diferentes", explicou Tite em entrevista à Rádio 98FM, completando:



"Falei tudo isso para dizer assim: há concorrência de características muito grande. Vou repetir. Convoco, mas quem eu tiro?"



Para os próximos amistosos da Seleção, contra Tunísia e Gana em setembro, Tite fará a última convocação antes de definir a lista final para a Copa do Mundo. Existe a expectativa de que haja alguma novidade, principalmente Pedro, do Flamengo.