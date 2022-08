Hebert Conceição ficou com o ouro no boxe - AFP

Publicado 24/08/2022 15:12 | Atualizado 24/08/2022 15:13

Rio - Campeões olímpicos, os brasileiros Hebert Conceição e Robson Conceição terão desafios em breve pelo boxe profissional. Após estrear vencendo o nicaraguense Danny Mendoza, Hebert terá um novo desafio na próxima sexta. Enquanto isso, Robson encara o americano Shakur Stevenson, valendo os títulos mundiais da divisão dos super-penas (até 58,9kg) da WBO (Organização Mundial de Boxe) e da WBC (Conselho Mundial de Boxe), no dia 23 de setembro. As duas lutas serão transmitidas pelo Combate.

Campeão olímpico nos Jogos de Tóquio-2020 na categoria peso-médio, Hebert Conceição acabou de iniciar sua carreira profissional. Após vencer na estreia, o baiano irá enfrentar o paulista Francisco Neves pela categoria dos super médios (até 74kg). O evento vai acontecer em Lauro de Freitas, na Bahia.



Primeiro campeão olímpico da história do boxe brasileiro, ouro nos Jogos do Rio-2016, Robson encara o americano Shakur Stevenson, valendo os títulos mundiais da divisão dos super-penas (até 58,9kg) da WBO (Organização Mundial de Boxe) e da WBC (Conselho Mundial de Boxe). Até o momento, o brasileiro tem no cartel 17 vitórias, sendo 8 delas por nocaute e apenas uma derrota. O duelo entre os dois acontece no próximo dia 23 de setembro, na cidade americana de New Jersey.