Renan Dal Zotto - Osvaldo Lima/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 24/08/2022 15:11

Rio - Pela segunda vez na história dois países sediarão juntos uma edição da competição mais antiga do calendário do vôlei. A partir da próxima sexta-feira, dia 26, a elite da modalidade estará na Polônia e na Eslovênia para a disputa do 20ª Campeonato Mundial Masculino de Vôlei, até o próximo dia 11 de setembro, quando será disputada a final. O Brasil inicia a caminhada em busca do seu quarto título mundial logo no primeiro dia, às 6h, em Ljubiana, capital eslovena, contra Cuba. O canais sportv vão transmitir o torneio.



Na primeira fase da competição, as seleções foram divididas em seis grupos com quatro equipes. Classificam para as oitavas de final os dois primeiros colocados de cada chave, além dos quatro melhores terceiros colocados. A partir daí os confrontos serão eliminatórios e quem perder estará eliminado do torneio. A seleção brasileira, comandada pelo técnico Renan Dal Zotto, está no Grupo B do torneio e, além dos cubanos, encara ainda as seleções do Catar e do Japão. A cidade de Katowice, na Polônia, recebe as quatro melhores equipes para a disputa das semifinais e da final, que acontecem respectivamente nos dias 10 e 11 de setembro.



Para o Mundial Masculino de Vôlei, as transmissões do sportv contarão com os comentários e o reforço do levantador William Arjona, campeão olímpico nos Jogos do Rio-2016 e que atualmente defende as cores do Minas Tênis Clube. Em sua estreia como comentarista, ele analisará algumas partidas do Mundial, ao lado de nomes como Nalbert, Carlão, Marco Freitas e Fabi Alvim, que formam o time de comentaristas de vôlei dos canais sportv.

MUNDIAL MASCULINO DE VÔLEI – AO VIVO NO SPORTV2



PRIMEIRA FASE



SEX - 26/8 – 6h – Brasil x Cuba



SEX - 26/8 – 9h – Japão x Catar



SEX - 26/8 – 12h30 – França x Alemanha



SEX - 26/8 – 15h30 – Polônia x Bulgária



SAB - 27/8 – 9h – Holanda x Egito



SAB - 27/8 – 12h30 – Argentina x Irã



SAB - 27/8 – 16h15 – Itália x Canadá



DOM - 28/8 – 9h – Brasil x Japão



DOM - 28/8 – 12h30 – EUA x Bulgária



DOM - 28/8 – 15h30 – França x Eslovênia



SEG - 29/8 – 9h – Argentina x Holanda



SEG - 29/8 – 12h30 – Irã x Egito



SEG - 29/8 – 16h15 – Itália x Turquia



TER - 30/8 – 6h – Brasil x Catar



TER - 30/8 – 9h – Japão x Cuba



TER - 30/8 – 12h30 – França x Camarões



TER - 30/8 – 15h30 – Polônia x EUA



QUA - 31/8 – 9h – Canadá x Turquia



QUA - 31/8 – 12h30 – Irã x Holanda



QUA - 31/8 – 16h15 – Itália x China