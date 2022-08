Com jogo agitado, Barcelona e Manchester City ficaram no empate no Camp Nou - Josep Lago / AFP

Publicado 24/08/2022 19:57

Rio - Barcelona e Manchester City ficaram no empate por 3 a 3 nesta quarta-feira, em amistoso beneficente. Os gols da partida, disputada no Camp Nou, foram marcados por Aubameyang, De Jong e Depay para os donos da casa, enquanto os tentos dos ingleses foram de Álvarez, Palmer e Mahrez.



CAUSA NOBRE

A partida foi organizada tendo como intuito de ajudar na luta contra a Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), uma doença degenerativa que afeta o sistema nervoso, acarretando em paralisia motora irreversível. Toda a renda do jogo será revertida para a Fundação Luzón, que colabora com pesquisas por uma cura para a ELA.



O embaixador do amistoso foi Juan Carlos Unzué, ex-goleiro e assistente técnico do Barcelona. Há dois anos, Unzué foi diagnosticado com a doença e protagonizou um discurso emocionante no Camp Nou antes da bola rolar, para 91 mil torcedores presentes.



FALHA BIZARRA

Aos 22 minutos, o goleiro do Barça, Inaki Peña protagonizou uma falha grotesca e deixou a bola escapar após tentar encaixá-la. Julian Álvarez aproveitou apenas para completar e abrir o placar para o City no Camp Nou.



AUBA NELES

Seis minutos depois, Aubameyang aproveitou a sobra da cobrança de falta na área e finalizou no canto para empatar o jogo, contando também com a falha do goleiro Ortega. O gol pode ter marcado a despedida do gabonês do Camp Nou, visto que o atacante está na mira do Chelsea.



DESPEDIDA?

Aos 20 minutos, após pressão do Barça, De Jong aproveita falha de De Bruyne, que entregou “de bandeja”, para virar o jogo no Camp Nou, 2 a 1. O holandês é um dos grandes protagonistas da atual janela de transferências, visto que seu nome tem sido ligado a diversos gigantes europeus.



JOGADAÇA

Não demorou muito para o Manchester City empatar o jogo. Aos 24, Mahrez recebeu pela direita e aproveitou a ultrapassagem de João Cancelo, que cruzou para o jovem Palmer completar para o gol vazio após uma bela jogada, 2 a 2.



HORA DA ESTRELA

Bastante aplaudido pela torcida adversária no Camp Nou, o atacante Haaland entrou na partida aos 26 minutos no lugar de Julian Álvarez. Mas não demorou muito para o norueguês ver o holandês Memphis Depay marcar o terceiro do Barcelona e recolocar os culés na liderança do placar.



Próximo do fim do jogo, já nos acréscimos, Haaland foi derrubado dentro da área por Christensen. Sem VAR, o árbitro marcou o pênalti, que foi convertido por Mahrez, deixando tudo igual.

SEQUÊNCIA

Após a pausa para o amistoso, as equipes agora retomam suas devidas programações para a temporada. O Barcelona terá compromisso válido pela La Liga diante do Real Valladolid, em casa. Pela Premier League, o Manchester City irá receber o Crystal Palace no fim de semana.