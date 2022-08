Botafogo e Vasco empataram pelo Campeonato Brasileiro Sub-17 - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 24/08/2022 18:41

Em clássico bastante disputado, Botafogo e Vasco empataram em 1 a 1, na tarde desta quarta-feira (24),no CEFAT, em Niterói, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17. O Cruz-Maltino abriu o placar aos 35 minutos do primeiro tempo com Estrella. Já o Botafogo igualou o marcador com Fabiano, aos 5 minutos da segunda etapa.

Com o resultado, Vasco e Botafogo chegaram aos cinco pontos e ocupam a 5ª e a 6ª posições, respecticamente, fora da zona de classificação para a próxima fase. Ambos os times entram em campo pelo Campeonato Brasileiro na próxima quarta-feira (31). O Cruz-Maltino enfrenta o Bahia, no Nivaldo Pereira, enquanto o Botafogo visita o Fortaleza.

Antes, no sábado (27), o Vasco tem o clássico com o Flamengo, na Gávea, e o Botafogo recebe no CEFAT, o Resende, pela 5ª rodada do Campeonato Carioca.