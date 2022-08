Luva de Pedreiro gravou um vídeo com o influencer Khaby Lame - Reprodução/Twitter LuvaDePedreiro

Publicado 24/08/2022 17:29 | Atualizado 24/08/2022 17:31

Rio - Luva de Pedreiro e Khaby Lame decidiram gravar um vídeo juntos e agitaram as redes sociais nesta quarta-feira. Ambos são influenciadores e vem fazendo um sucesso estrondoso nos últimos tempos.



"Quem mandou me convidar?", brincou Luva nas redes sociais.

Quem mandou me convidar RECEBA @KhabyLame pic.twitter.com/NBYs9aPfHK — Luva de Pedreiro (@luvadepedreiro) August 24, 2022

Diversos fãs ficaram enlouquecidos com o vídeo e fizeram questão de exaltar a dupla nos comentários da publicação. Luva e Khaby são um dos principais influenciadores da atualidade e ambos vem protagonizando muitos conteúdos de entretenimento nos últimos meses.



Khaby Lame possui 22 anos e é o tiktoker com mais seguidores do mundo. Nascido em Senegal e residente da Itália, o humorista começou a produzir conteúdo após ficar desempregado e atualmente é um fenômeno das redes sociais.



Luva de Pedreiro é o influenciador brasileiro de futebol com mais seguidores nas redes sociais. Com bordões únicos e um carisma único, o jovem de 20 anos estourou no Tik Tok e vem colhendo todo sucesso que plantou nos últimos meses.