Reinier está emprestado ao Girona até o fim da atual temporada europeiaDivulgação/Girona

Publicado 24/08/2022 15:33

Após estrear na vitória do Girona sobre o Getafe por 3 a 1 na segunda-feira, pela La Liga, Reinier foi apresentado como novo reforço da equipe do Grupo City. Em coletiva de imprensa, o jogador ex-Flamengo explicou o motivo de ter aceitado a oferta do clube espanhol.

"Eu quero buscar minha melhor versão. Estou feliz por estar aqui. Quero ajudar meus companheiros e o Girona. As sensações (da estreia) foram as melhores. Agora é trabalhar com força para seguir ajudando minha equipe", disse.



Além disso, o atleta formado no Flamengo também comentou brevemente sobre o Real Madrid, clube detentor de seu passe, pelo qual espera defender no futuro.



"O Real Madrid é um clube muito grande e tenho que mostrar meu futebol", afirmou.



Sem espaço na equipe merengue devido à presença de três jogadores extracomunitários (Vini Jr, Rodrygo e Militão), Reinier precisou ser emprestado para ter sequência de jogo. Ele chegou a ser especulado no Benfica, no Valladolid e no Torino, mas acertou com o Girona para a temporada.