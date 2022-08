Rafinha Alcântara está na mira do Trabzonspor, da Turquia - Franck Fife/AFP

Rafinha Alcântara está na mira do Trabzonspor, da TurquiaFranck Fife/AFP

Publicado 24/08/2022 15:20

Rio - Fora dos planos do Paris Saint-Germain, o meio-campista Raphinha Alcântara pode estar de casa nova em breve. Isto porque, o brasileiro é a principal prioridade do Trabzonspor, da Turquia, que já planeja realizar a primeira tentativa de investida pelo jogador. A informação é do jornalista turco Mustafa Özgür Sancar.

Ainda segundo o comunicador, o clube turco já aceitou pagar o salário do jogador, de cerca de 3.5 milhões de euros (aproximadamente R$ 17.8 milhões, na cotação atual). Agora, cabe ao Trabzonspor prosseguir as negociações com a diretoria do PSG.

Contratado em 2020, o brasileiro acabou não tendo muito destaque na equipe francesa. Em sua primeira temporada, Rafinha entrou em campo em 34 oportunidades, não marcou gols e deu sete assistências. No ano passado, o jogador foi emprestado ao Real Sociedad, onde disputou 21 partidas e marcou apenas um gol.

Na atual janela de transferências, o Trabzonspor já garantiu a contratação do atacante Trezeguet e do zagueiro Marc Bartra, como os nomes mais conhecidos. Nesta temporada do Campeonato Turco, o clube acumula duas vitórias e uma derrota em três partidas disputadas.