Bernardinho é multicampeão com as seleções brasileiras de vôlei feminina e masculinaDivulgação/FFvolley

Publicado 24/08/2022 15:31

Um dos maiores treinadores da história do esporte mundial, Bernardinho terá uma homenagem nesta quinta-feira (25), quando completará 63 anos. Sua carreira vitoriosa, que soma seis pódios olímpicos seguidos com as seleções brasileiras feminina e masculina (dois ouros, duas pratas e dois bronzes), além de outros 25 títulos de relevância quando esteve à frente as equipes, será contada no documentário "Vôlei, suor e glórias". A exibição inédita acontecerá às 20h, no Canal Olímpico do Brasil.

O documentário tem a produção independente do cineasta Alexandre Magno, e conta com a participação de ícones do esporte, como os técnicos José Roberto Guimarães e Renan Dal Zotto. Além deles, outras estrelas como o filho Bruninho, Fabi, Serginho, Bernard, Fofão, Giovani e Fernanda Venturini serão alguns entrevistados. A média metragem de uma hora de duração tem o objetivo de contar a história de Bernardinho no vôlei e eternizar a metodologia de trabalho do treinador.

"Eu nunca quis nada disso. O pessoal que chegou com o projeto, correu atrás e fez tudo. Nunca fui afeito a essas homenagens, mas espero que o filme inspire as pessoas. Não é sobre o Bernardinho, é sobre trabalho, sobre acreditar no sonho e trabalhar muito. É sobre acreditar no processo, vencer o ego, as vaidades e nunca achar que as vitórias de ontem garantirão algo amanhã. Foi isso que fiz a minha vida toda de treinador e é isso que eu espero que fique como legado, como aprendizado. Mas eu sigo em atividade, não me aposentem, por favor", brincou Bernardinho, que segue como técnico da equipe feminina do Sesc RJ Flamengo.

O Comitê Olímpico do Brasil (COB), que foi parte fundamental do projeto, celebrou a oportunidade de oferecer ao público uma obra exclusiva e original, que enaltece a carreira de um dos ícones olímpicos do país.

"O COB apoiou esse projeto como porque entende o quanto é importante reconhecer a história de vôlei brasileiro, repleta de conquistas inesquecíveis através do trabalho de personagens como o Bernardinho, entre tantos outros. A contribuição dele para o fortalecimento do vôlei brasileiro é inquestionável. Tenho certeza que esse material eternizará anos mágicos vividos pelas nossas seleções", pontuou Rogério Sampaio, diretor-geral do COB.

"Esse filme vai ao encontro do projeto do COB de valorização da memória do esporte olímpico brasileiro. Bernardinho já faz parte do Hall da Fama da entidade e ter um documentário sobre ele e seu método vitorioso de trabalho vai ajudar a inspirar novos apaixonados e praticantes do vôlei", concluiu Paulo Wanderley Teixeira, presidente do COB.