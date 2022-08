Antony é alvo do Manchester United - Lucas Figueiredo/CBF

Antony é alvo do Manchester UnitedLucas Figueiredo/CBF

Publicado 24/08/2022 15:51

O Manchester United prepara uma oferta no valor de 94 milhões de euros (R$ 478 milhões) ao Ajax pela contratação de Antony, segundo a "Sky Sports". O clube inglês está confiante de que o negócio pode ser finalizado ainda nesta semana.

Embora tenha contrato com o clube holandês até 2025, o jovem de 22 anos já deixou claro seu desejo em deixar a equipe e vestir a camisa dos Red Devils. E por conta da indefinição, o atacante não participou do último jogo do Ajax na Eredivisie.



A nova proposta também deve incluir cláusulas variáveis que irão fazer com que o clube holandês receba mais dinheiro futuramente. No fim da janela de transferência, os ingleses aceleram pela chegada de um dos nomes mais desejados por Erik ten Hag.



Antony pode se tornar o 5º reforço da temporada, sendo o 2º de maior impacto. Após as chegadas de Malacia, Eriksen e Lisandro Martínez, o Manchester United anunciou Casemiro nos últimos dias como o maior nome deste mercado até o momento.