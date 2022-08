Copa do Mundo no Catar será de 20 de novembro a 18 de dezembro - Fabrice Coffrini/AFP

A Fifa confirmou que o troféu da Copa do Mundo estará no Brasil entre os dias 21 e 23 de outubro. Rio e São Paulo foram as cidades escolhidas para as visitações. Esta será a primeira vez que o tour passará pelos 32 países classificados. Em 2018, por exemplo, o Brasil ficou fora.



"Ao visitar, pela primeira vez, todos os países que se classificaram para a Copa do Mundo, o impulso do tour do troféu continuará crescendo, dando aos torcedores de todas as idades um gostinho da emoção que está por vir. Esperamos que eles se juntem nós no Catar no final deste ano para a celebração final do belo jogo", disse o diretor de operações da Fifa, Colin Smith, em comunicado divulgado.



Teve início nesta quarta-feira (24) em Seul, na Coreia do Sul, a segunda e última fase da tour do troféu da Copa do Mundo. E o pentacampeão Gilberto Silva participou da cerimônia. Antes, houve um evento na sede da Fifa, na Suíça.



Próximos países a sediar a Copa ao lado do Canadá, em 2026, os Estados Unidos e o México, assim como o Brasil, serão os únicos a receber o troféu em mais de uma sede. Os americanos poderão ver em Nova Iorque, Dallas e Los Angeles, e os mexicanos em Monterrey, Cidade do México e Guadalajara.



O troféu da Copa do Mundo chegará em Doha, no Catar, a poucos dias antes da abertura. O primeiro jogo será em 20 de novembro, entre os anfitriões e o Equador, no estádio Al Bayt.