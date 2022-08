Conmebol aumentará valores da premiação da Libertadores - Alexandre Vidal/C.R. Flamengo

Publicado 24/08/2022 18:41

Rio - Tentando valorizar ainda mais a sua principal competição, a Conmebol planeja, em breve, aumentar a premiação da Copa Libertadores da América. Visando isto, a entidade já fechou novos contratos de direitos da competição, aumentando o valor nos seus cofres. Em entrevista ao UOL, o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, falou sobre o assunto. "Vai ser bom (o aumento na premiação). Mas eu não vou dizer tudo hoje", disse Domínguez.

Recentemente, a entidade assinou os novos contratos de direitos de transmissão no Brasil, fazendo com que a Rede Globo voltasse a transmitir a competição na TV aberta. Na TV fechada, ESPN e Paramount serão as reponsáveis pela transmissão. Estes contratos irão render 1.5 bilhões de dólares (cerca de R$ 7.8 bilhões, na cotação atual), à entidade.

Confira a premiação da edição de 2022 da Copa Libertadores da América:

Fase de grupos: US$ 3 milhões;

Oitavas de final: U$$ 1.05 milhão;

Quartas de final: U$$ 1.5 milhão;

Semifinal: US$ 2 milhões;

Vice-campeão: US$ 6 milhões;

Campeão: US$ 16 milhões.