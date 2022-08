Antony é alvo do Manchester United - Lucas Figueiredo/CBF

Antony é alvo do Manchester UnitedLucas Figueiredo/CBF

Publicado 26/08/2022 16:35

O Ajax recusou mais uma proposta do Manchester United por Antony. O clube inglês ofereceu 90 milhões de euros (aproximadamente R$ 455 milhões) pelo atacante da Seleção, mas os holandeses não quiseram, segundo o jornal 'Telegraaf'.

Enquanto acontecem as negociações, Antony está afastado dos treinos com o elenco principal e não tem sido aproveitado nos jogos. Ele tem contrato com o Ajax até junho de 2025 e deseja mudar de ares. Seu nome foi indicado pelo técnico do Manchester United, Erik Ten Hag.



Aos 22 anos, o jovem atacante disputa uma vaga na lista final da Seleção para a Copa do Mundo do Catar. Na atual temporada europeia, disputou três jogos e fez dois gols, além de dar duas assistências.